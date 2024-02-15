Chp Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Genel Başkan Yardımcılığı Görevinden İstifa Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve PM Üyesi Koza Yardımcı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, istifasını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yardımcı’nın paylaşımı şöyle:

“Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar CHP örgütlerinin emeklerini gözeterek liyakat esaslı belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır. Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiriyle geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek örgütümüzün takdiriyle seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim.”

Anka Haber Ajansı