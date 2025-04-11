Chp Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: “Ekrem Başkanın Yaptığı Savunma Çok Güçlü, Çok Cesur Bir Savunmaydı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Bakan, "Kendisi cezaevinde tutuklu ve bir mahkemede savunma yaparken tutuklu olan gençlerle ilgili ‘O gençleri neden tutuyorsunuz’ dedi. Onların derdiyle dertlenen hala o gençleri düşünen ülkesinin gençlerini düşünen bir belediye başkanı” diye konuştu.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Bakan, "Kendisi cezaevinde tutuklu ve bir mahkemede savunma yaparken tutuklu olan gençlerle ilgili ‘O gençleri neden tutuyorsunuz’ dedi. Onların derdiyle dertlenen hala o gençleri düşünen ülkesinin gençlerini düşünen bir belediye başkanı” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması sonrasında Silivri’de değerlendirmelerde bulundu.

“Öncelikle bu davanın yapıldığı yer itibarıyla tarihte hukuksuzlukla anılan tüm yargılamalar gibi yapıldığı yer itibarıyla Ergenekon ve Balyoz ile özdeşleştirilmiş oldu” diyen Bakan, İmamoğlu’nun mahkemede yaptığı savunmasına ilişkin olarak, "Ekrem Başkan'ın yaptığı savunma müthiş bir savunmaydı. Çok güçlü, çok cesur bir savunmaydı. Oradaki tüm izleyicileri basını ve avukatları hatta mahkeme heyetini bile yaptığı savunmayla duygusal olarak etkilediğini düşünüyorum. Ben etkilendim son derece güçlüydü” değerlendirmesini yaptı.

“Ülkesinin gençlerini düşünen bir belediye başkanı”

“Ben avukatım çok uzun yıllardır çok ceza yargılaması çok savunma gördüm. Ama bu kadar güçlü bir savunma bu kadar kararlı meydan okuyan bir savunma pek az kişi yapmıştır” diyen Bakan, şunları kaydetti:

“Bir defa bu yargılama zaten kendi avukatı tarafından Akın Gürlek’in çürütülmüş oldu. ‘Tehdit yok’ ama aba altından sopa göstermek gibi ne kadar iddianın zayıf olduğunu aslında bu sürecin ne kadar hukuksuz olduğunu gösterdi. Ekrem Başkan da yaptığı savunma da sadece bu dosya ile ilgili olarak genel olarak aslında bir duruş göstermiş oldu. ‘Ekrem İmamoğlu’nu terörle yan yana getiremezsiniz, terörle yan yana getirenin alnını karışlarım’ dedi. Zaman zaman çok yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanımız, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımızın tamamına yakını duruşmayı biz canlı olarak izledik. Tarihi bir duruşma.

Ekrem Başkanın biz fiziki olarak sadece bugün yanında olmadık, aynı zamanda düşünsel olarak da onun yanında olduğumuzu onun önderliğinde cumhurbaşkanlığı adayında o mücadelede yanında olduğunu gösterdik. Haziran ayına ertelendi, biz Ekrem Başkanın yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu vurgulamak isterim. Kendisi cezaevinde tutuklu ve bir mahkemede savunma yaparken tutuklu olan gençlerle ilgili ‘O gençleri neden tutuyorsunuz’ dedi. Onların derdiyle dertlenen hala o gençleri düşünen ülkesinin gençlerini düşünen bir belediye başkanı. Yüksek sorumluluk duygusuna sahip yüce gönüllü bir belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız.”

İmamoğlu’nun duruşmasını izleyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, "İstanbul’un üç kere seçilmiş, partimiz ve ülkemizin çok geniş kapsamlı halkın tercihiyle Cumhurbaşkanı adayımızın bugün güçlü bir iradesini burada Silivri’deki adliyede zindanlarda gördük” dedi.

“Cumhurbaşkanı adayımızın hem gençlerimize hem halkını düşünen bir savunma yaptı”

Aygun, şunları söyledi:

"Çünkü biz bu senaryoyu daha önce Ergenekon’da Balyoz’da yine görmüştük. Bu duruşma salonuna daha önce de gelmiştik, defalarca geldik. Ve sonuçta hepimiz gördük ki o yapılan duruşmaların sonucunda her şeyin boş olduğunu o duruşmalarda dosya hazırlayanların şu anda Türkiye’de olmadıklarını, olanların da zindanlarda olduğunu biliyoruz.

Şimdi geldiğimiz noktada İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız hem gençlerimizi hem halkını düşünen bir savunma yaptı. Ve oradaki söylediği cümle net. ‘Sayın savcının ailesine dair çocuklarına dair bir güvence veriyorum, senin güvencen çocuklarının güvencesi benim’ diyor. Ama onu orada götürüp böyle bir davayla eşleştirmek herkesin kabullenebileceği bir konu değil. Hep beraber 16 Haziran’da tüm vücut olarak tüm Türkiye’nin bileşenleri olarak genci, yaşlısı, emeklisi aklınıza kim geliyorsa Türkiye’nin yedi coğrafyasından insanların o güzel dualarıyla 16 Haziran’da buradan beraat çıkacak. Ama en önemlisi kendisine atfedilen tüm suçlardan çıkarak ülkemizin ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak göreceğiz diyorum. Şimdiden kendisinin o iradesini biz sonuna kadar destekliyoruz, yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Ekrem İmamoğlu bu ülkenin umududur, geleceğidir”

Duruşmayı takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise şöyle konuştu:

“Önemli bir duruşma izledik. Tam akademik bir savunma. Ekrem İmamoğlu tüm inancıyla haksızlığa uğradığını, herhangi bir suç işlemediğine inandığı için çok net cevaplarla Türkiye’yi yönetenlere çok güzel mesajlar verdi. Ben çok geldim Ergenekon ve Balyoz olaylarında buraya. Çünkü bizim ilçemizden de generaller vardı. Bana göre Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü savunması Türkiye’de herkes tarafından okunmalı ve izlenmelidir. Keşke imkan olsaydı da bu savunma TRT’den canlı yayınlansaydı. Ekrem Başkanın bugünkü savunmasında sadece buradaki tehdit veya terörle bağını kurmaya çalışan bir suçlama üzerinden değil de olayların tümünü özetleyen bir savunma yaptı. Sadece burayla bağlı kalmadı ve Türkiye açısından çok önemliydi. Bugüne kadar olan davaların hepsine giriyorum.

Bakıyoruz biz 50 yıldan beri kamuda çalışıyoruz, belediye başkanlığı yapıyoruz. 7 dönemdir belediye başkanıyım, içi boş Ekrem Başkan neden burada olduğunu çok net ifadelerle ortaya koydu. Üç kez üst üste seçilmesi, halk tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş olması, akabinde bu olayların başlaması her gün iddianame, soruşturma talimatı verilmesi, soruşturmanın yapılması, burada hiç olmayacak yerde mahkemeye çıkartılması. Ama bir bakıma iyi oldu çünkü herkesin ders alacağı vermiş olduğu ifade beni çok ilgilendiriyor. Bugün müthiş bir akademik ders aldım diyebilirim. Ekrem İmamoğlu bu ülkenin umududur, geleceğidir. Herkes görevini yapıp gidecek ama Ekrem İmamoğlu görevini yaparken bugünkü anlatmış olduğu tabloyla hepimizi kucaklayacağına, hepimizin hayallerini bu ülkede yeşerteceğine, hak hukuk adaletten, insan haklarından, özgürlüklerden asla ödün vermeyeceğine yemin ederek ve yüksek sesle burada bir defa daha haykırdı. Allah’tan başka kimseden korkmadığını söyledi. Çünkü kendisinin hata yapmadığını, tümünün siyası olduğunu açıkça ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu bu ülkeye lazım, bu ülkenin geleceği için çok önemlidir.”

Anka Haber Ajansı