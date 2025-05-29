Chp Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor İle Görüştü

Chp Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor İle Görüştü

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, Türkiye - AB ilişkilerinin yakın geleceği ele alındı.

(ANKARA)- CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, Türkiye - AB ilişkilerinin yakın geleceği ele alındı.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Parti Genel Merkezinde Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede Tan'a Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti. Türkiye - AB ilişkilerinin yakın geleceğinin ele alındığı görüşmede, Tan CHPli belediyelere yapılan hukuk dışı operasyonların Türkiye'de demokratik kurum ve teamülleri gerilettiğinin altını çizerek, bu nedenle sekteye uğrayan Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ancak CHP iktidarında ilerleme kaydedebileceğini belirtti.

Anka Haber Ajansı

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