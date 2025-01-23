Chp Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka’dan Bakan Göktaş’a Ayrımcılık Tepkisi

Chp Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka’dan Bakan Göktaş’a Ayrımcılık Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, DİSK ve KESK’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yapılan “Aile Yılı” toplantısına davet edilmemesine tepki göstererek, "DİSK ve KESK üyesi aileler bu ülkenin aileleri değil mi? Bir yandan ‘Aile Yılı' diyorsunuz; diğer yandan aileler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Daha yılın başında toplumun bir kısmını dışlayarak işe başladınız” ifadesini kullandı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, DİSK ve KESK’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yapılan “Aile Yılı” toplantısına davet edilmemesine tepki göstererek, "DİSK ve KESK üyesi aileler bu ülkenin aileleri değil mi? Bir yandan ‘Aile Yılı" diyorsunuz; diğer yandan aileler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Daha yılın başında toplumun bir kısmını dışlayarak işe başladınız” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) üyesi ailelerin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın , sendika ve konfederasyon temsilcileriyle bakanlıkta "aile yılı" kapsamında planlanan projelere ilişkin yaptığı toplantıya davet edilmemesine tepki gösterdi. Nazlıaka’nın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenlediğiniz AİLE YILI toplantısına DİSK’i ve KESK’i davet etmemişsiniz. DİSK ve KESK üyesi aileler bu ülkenin aileleri değil mi? Bir yandan ‘Aile Yılı" diyorsunuz; diğer yandan aileler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Daha yılın başında toplumun bir kısmını dışlayarak işe başladınız. Bu ülkenin vatandaşı olan her aileye karşı sorumluluğunuz var! Hatırlatırım!"

Anka Haber Ajansı

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