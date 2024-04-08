Chp Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi’yi Ziyaret Etti

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yerel seçimlerde Amasya Belediye Başkanı seçilen Turgay Sevindi’yi makamında ziyaret etti. Sevindi’ye hayırlı olsun dileklerini ileten Karabat, Amasya Belediyesi’nin 47 yıl aranın ardından CHP’ye geçmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Özgür Karabat, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi’yi Amasya Belediyesi’nde ziyaret etti.

Karabat, şöyle konuştu:

''Demiştik ki bizim bir kere toplum daha genç adaylar istiyor. Toplum kentiyle özdeşleşmiş adaylar istiyor. Bütün bunların hepsine denk gelen adayları da göstermeye dikkat ettik. Özellikle şunu söylemek gerekir ki, Amasya denince akla gelen sayılı siyasetçilerden bir tanesi Turgay Sevindi. Amasya’da iyi huylu, herkesle iyi geçinebilen bir belediye başkanı.

Toplum, kimi seçtiği kadar nasıl seçtiğini, neyi, nasıl yönetilmek istediğini de seçti. Toplum kibri tercih etmiyor. Yukarıdan bakmayı tercih etmiyor. Kendi özüne dönmek istiyor. Şeffaflık istiyor. Hesap verilsin istiyor. Benden birisi gibi olsun istiyor. Bu yönetim tarzı önemli.

“BİZE TOPLUM ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK YÜKLEDİ”

Biz Türkiye genelinde büyük başarılar elde ettik. Amasya da bunlardan bir tanesi. Ama buna bir zafer gözüyle bakmıyoruz. Ya da bunu biz başkasının mağlubiyeti olarak görmüyoruz. Başkasının hezimeti olarak görmüyoruz. Bize toplum önemli bir sorumluluk yükledi.

Daha önceki karnelerimizin başarılı olması, İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da başarılı olması bu arkadaşlarımız için de bir olumlu referans oldu. Şimdi Türkiye iktidarında Amasya'da göstereceğiniz başarı önemli. Turhal'da göstereceğimiz başarı önemli. Ve bu karne bizi iktidara taşıyacak. Emanet diyebiliriz bu oylara. Ama bunların kalıcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'nin ilk partisi Cumhuriyet Halk Partisi, herkes de baba ocağına dönecek. Bu baba ocağında da ulusal birlik var, beraberlik var, ulusal onur var. Yeni kalkınma hamleleri var.

''GÖRECEKSİNİZ, AMASYA’YA ÇOK GELEN OLACAK''

Amasya aslında hep göç veren bir kent haline geldi. O burada insanlar geçinebilseler, burada çocukların eğitimlerini alabilseler burası daha çok tercih edilebilen bir kent haline gelse Amasya'ya değer katardı. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın aynı zamanda bulundukları kente değer katmasını da bekliyoruz. Ben Turgay Başkanı Amasya'nın markasını, turizm değerini arttıracağını düşünüyorum. Hiç kimse belki de bunu çok konuşmuyor ama göreceksiniz Amasya'ya çok daha fazla gelen olacak. Burası şehzadeler şehri. Anlatacağımız çok tarihi hikaye var. Çok önemli konular var. Planlama ajanslarımızla iş birliği yaparak ve kardeşliği arttırarak Amasya'ya değer kazanacağımızı düşünüyoruz. Amasya'ya değer kazandırmak sadece bir tesis yapmak, yol yapmak değil, Amasya’ya sürekli gelirler yaratmak anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Turgay Başkan’ın, Amasya’ya değer kazandırmasını önemsiyoruz. Bütün başkanlarımız bulundukları kendisi değer kazandıracak. Partimiz Türkiye'ye değer kazandıracak. Bunu önemsiyoruz.

Ben bir kez daha tebrik ediyorum kıymetli başkanımızı. Şunu söylemem lazım, Amasya'da Turgay başkana oy veren var, vermeyen var. Türkiye ittifakı dediğimiz şey görevi devraldığımız andan itibaren hizmet ittifakına dönüşecek. Herkese hizmet edeceğiz. Herkesle buluşacağız. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey Amasyalı olmak. Amasya'nın çıkarlarını korumak ve bu konuda elimizden gelen gayreti de hep beraber göstermek.

Çok mutluyum. Çünkü yakinen tanıdığım, kardeşim dediğim birisi Amasya'da belediye başkanı oldu. Bu vesileyle tekrardan tebrik ederken, hepinizin de gelecek bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çifte bayramı da beraber yaşamış olduk birlikte.”

Anka Haber Ajansı