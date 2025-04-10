Chp Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz: Maden Kazaları Kader Değildir

Chp Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz: Maden Kazaları Kader Değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Çayırhan Hırkatepe Maden Ocağı’nda meydana gelen patlamada yaralanan ve Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren işçileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Şahbaz, "Biliyoruz ki bu felaketler, bu kazalar kader değildir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla önüne geçilebilir" dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Çayırhan Hırkatepe Maden Ocağı’nda meydana gelen patlamada yaralanan ve Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren işçileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Şahbaz, "Biliyoruz ki bu felaketler, bu kazalar kader değildir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla önüne geçilebilir" dedi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında gece vardiyasında göçük meydana geldi. 14 işçinin yaralandığı patlamada durumu ağır olduğu öğrenilen iki işçi Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, tedavileri süren iki işçiyi ziyaret ederek durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Şahbaz, ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Etlik Şehir Hastanesi’nde ameliyat edilerek yoğun bakımda tedavileri devam eden ağır yaralı iki işçimizi ziyaret ettik, doktorlarından bilgi aldık. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sevdiklerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz.

Maden iş kolu ağır bir iş koludur ve özelleştirilen işletmelerde maliyetleri düşürerek verimliliği artırmak adına işçiler yeterli iş güvenliği tedbirleri alınmadan yoğun bir şekilde çalışmaya zorlanıyorlar. Bu durum da kazalara, kayıplara, felaketlere kapı aralamakta. Biz, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde alınması ve uygulanmasını bekliyoruz. Risk analizlerinin etkin bir şekilde yapılmasını bekliyoruz. Biliyoruz ki bu felaketler, bu kazalar kader değildir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla önüne geçilebilir."

Anka Haber Ajansı

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