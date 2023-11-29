Chp Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, Tbmm'de Ttb Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Yönetim Kurulu üyelerini TBMM’de ağırladı. Taşcıer, heyete Meclis’i gezdirdi ve TTB yöneticilerine açılan davanın yarınki duruşması öncesinde bilgi aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TTB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis’te bir araya geldi. Taşcıer’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aknaz Şahbaz ve CHP’li milletvekilleri de eşlik etti. Taşcıer, TTB yöneticileri ile Meclis kulisinde sohbet ettikten sonra Genel Kurul’daki izleyici locasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Taşcıer, TTB yöneticilerine açılan dava ile ilgili de bilgi alırken, yarınki duruşma öncesinde onlara dayanışma mesajlarını iletti.

Anka Haber Ajansı