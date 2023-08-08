Chp Genel Başkan Yardımcısı Uyar: “Sarayın Dakikalık Masrafı Bile İki Emeklinin Maaşını Aşıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, emekli maaşları ile Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarını karşılaştırarak; “Saray, kamuda tasarruf genelgeleri yayınlaya dursun; günlük harcaması milyonları bulan sarayın yönetimindeki ülkemizde emekliler açlıkla karşı karşıya kaldı. Sarayın dakikalık masrafı bile iki emeklinin maaşını aşıyor. Mayıs ayındaki gideri 316 milyon TL olan sarayın Haziran’daki giderleri 647 milyon TL. Sarayda yüzde 100’ü aşan artış olurken, emekliye reva görülen sadece yüzde 25 zam oldu. 1

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, emekli maaşları ile Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarını karşılaştırarak; “Saray, kamuda tasarruf genelgeleri yayınlaya dursun; günlük harcaması milyonları bulan sarayın yönetimindeki ülkemizde emekliler açlıkla karşı karşıya kaldı. Sarayın dakikalık masrafı bile iki emeklinin maaşını aşıyor. Mayıs ayındaki gideri 316 milyon TL olan sarayın Haziran’daki giderleri 647 milyon TL. Sarayda yüzde 100’ü aşan artış olurken, emekliye reva görülen sadece yüzde 25 zam oldu. 15 milyonu aşkın emeklinin yüzde 80’i aldığı maaşla geçinemezken, saray dakikada milyonlar harcıyor” açıklamasını yaptı.

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, emeklilerin durumu ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı. Emekli maaşları ile sarayın harcamalarını karşılaştıran Uyar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ay yapılan zamlar dahi emeklilerin koşullarının iyileştirilmekten uzak kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25’lik artış konusunda ‘çok iyi’ bir zam yaptıklarını savunsa da emeklilerimizin yüzde 80’i açlık sınırının altında maaş almaktadır. 2000 öncesinin emeklilerinin tamamı, 2000 ile 2008 arası emeklilerimizin yüzde 80’i açlık ve asgari ücretin üstünde maaş almaktaydı. Bugün dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye, yoksulluk sınırı da 37 bin 974 TL'ye yükseldi. Peki bu tabloda emekli aylığının 7500 lira olması, dul ve yetim aylığının 3.750 TL ile 5.625 TL arasında kalması; emekliyi, dul ve yetimi açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmek değil midir?

“KENDİ YANDAŞLARINI ZENGİN EDEN İKTİDAR, EMEKLİYİ DÜŞÜNMEMEKTEDİR”

Sarayında şatafat içerisinde yaşayan Erdoğan, emekli aylıklarına yapılan göstermelik zam sonrasında emeklilerin durumunu yıl sonundan önce ele alamayacaklarını da belirtti. Emeklilerin taleplerine kulaklarını kapattı. Emeklilerin yaşadığı sorunlar, mevcut iktidar tarafından bilinmesine rağmen sorunlar görmezden gelinmektedir. İktidarın politikaları emeklileri enflasyona ezdirirken, emekliler kaderlerine terk edildi. Kendi yandaşlarını zengin eden iktidar, emekliyi düşünmemektedir.

"SARAYIN DAKİKALIK MASRAFI BİLE İKİ EMEKLİNİN MAAŞINI AŞIYOR”

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı ödenek toplamı en son 4 milyar TL’ye çıktı. Böylece 2021’de 10 milyon lira dolayında hesaplanan günlük ortalama harcama tutarı 2022’de yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Saray, kamuda tasarruf genelgeleri yayınlaya dursun; günlük harcaması milyonları bulan sarayın yönetimindeki ülkemizde emekliler açlıkla karşı karşıya kaldı. Sarayın dakikalık masrafı bile iki emeklinin maaşını aşıyor. Mayıs ayındaki gideri 316 milyon TL olan sarayın Haziran’daki giderleri 647 milyon TL. Sarayda yüzde 100’ü aşan artış olurken, emekliye reva görülen sadece yüzde 25 zam oldu. 15 milyonu aşkın emeklinin yüzde 80’i aldığı maaşla geçinemezken, saray dakikada milyonlar harcıyor.

"GEÇİNEMEYEN EMEKLİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın yoksulluğa terk ettiği geçinemeyen emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. CHP olarak ülkedeki gelir adaletsizliğinin son bulması, emekli yurttaşlarımızın alın terinin karşılığı olarak onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli koşulların oluşması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Anka Haber Ajansı