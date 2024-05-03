Chp Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: Önce İsrail İle 'Ticaret' Yok Dediler, Sonra Ticareti Yasakladılar

CHP genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, iktidarın İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğu açıklamalarına ilişkin, "Atı alan Üsküdar'ı geçti. İktidarın Filistin politikasındaki tutarsızlık ve beceriksizlik gerçekten kabul edilemez boyutlara ulaştı. Önce 'ticaret' yok, sonra da 'yasakladık' dediler" dedi.

(ANKARA)- CHP genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, iktidarın İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğu açıklamalarına ilişkin, "Atı alan Üsküdar'ı geçti. İktidarın Filistin politikasındaki tutarsızlık ve beceriksizlik gerçekten kabul edilemez boyutlara ulaştı. Önce "ticaret" yok, sonra da "yasakladık" dediler" dedi.

CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail ile olan tüm ticaretin durdulmasını "çaresiz ve geç kalımış bir adım" olarak değerlendirdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demir, şu ifadelere yer verdi:

"FİLİSTİN DAVASINI HAKKIYLA SAHİPLENECEĞİZ"

"Gazze'de yaşanan insanlık dramına iktidar yıllarca kayıtsız kalmış, sadece laf üretmekle yetinmiştir. On binlerce masumun katledilmesi, karşısında iktidarın sessiz kalması büyük bir sorumsuzluktur. Bu sorun hepimizin ortak namusudur. Bu konuda ikircikli politikalar değil, samimi ve tutarlı bir mücadele şarttır. Türkiye'nin itibarını ve gücünü hiçe sayan bir tutum sergilenmiş, Filistin konusu seçim kavgalarına, çıkar hesaplarına kurban edilmiştir.

Gazze yanarken, iktidar seçim çalışmalarına odaklanmıştır. Şimdi ise çaresizce ve geç de olsa son bir adım atılmak zorunda kalınmıştır. Ancak bu adım yetersiz ve geçmişteki ihmalleri telafi etmekten uzaktır. Önce "İsrail'le hiçbir ticari bağımız kalmayacak" dediler. Ardından, "Filistin'le ticari bağlarımız devam edecek, İsrail'le değil" açıklamasını yaptılar. Ertesi gün ise "İsrail'le ticaret yapmamak bize zarar verir, İsrail değil biz kazançlı çıkarız'. İşte iktidarın Filistin politikasındaki bu değişken ve çelişkili tutumu, samimiyetsizliğin ve tutarsızlığın açık göstergesidir. Ticari çıkarlarını korumak her daim öncelikli hale gelmiştir. Filistin davasını savunacaklarına dair iddiaları da bu minvalde samimiyetten uzak kalmıştır. Biz iktidara geldiğimizde Filistin konusunda net ve ilkeli bir duruş sergileyeceğiz. Türkiye'nin çıkarlarını gözetirken insani değerleri de göz ardı etmeyeceğiz. Filistin davasının haklı mücadelesini hakkıyla sahipleneceğiz."

Anka Haber Ajansı