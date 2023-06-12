Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Sanatçısı Suna Kan’ın Cenaze Törenine Katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaşamını yitiren Devlet Sanatçısı Suna Kan’ın bugün Ankara Kocatepe Cami’ndeki cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaşamını yitiren Devlet Sanatçısı Suna Kan’ın bugün Ankara Kocatepe Cami’ndeki cenaze törenine katıldı.
Devlet Sanatçısı keman virtüözü Suna Kan (86) dün yaşamını yitirdi. Kan için bugün Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kan’ın cenaze törenine katıldı, yakınlarına baş sağlığı diledi. Suna Kan için Kocatepe Cami'nde cenaze namazı kılındı. Suna Kan Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Anka Haber Ajansı