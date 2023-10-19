Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı (TDV) Başkanı ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ile TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Aydın Sezer’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı (TDV) Başkanı ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ile TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Aydın Sezer’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün TDV heyetiyle CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. TDV heyetinin ziyaretinde TDV Başkanı ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Aydın Sezer yer aldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu, Chp Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin'i Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin'i Kabul Etti
Kılıçdaroğlu; Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, İl Yönetimi Ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti
Kılıçdaroğlu; Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, İl Yönetimi Ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ve Yeni İstanbul İl Yönetimi Anıtkabiri Ziyaret Etti
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ve Yeni İstanbul İl Yönetimi Anıtkabiri Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı İle Bir Araya Geldi
Kılıçdaroğlu, Chp Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı İle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan İle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan İle Bir Araya Geldi
Kılıçdaroğlu, Chp Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz İle Bir Araya Geldi
Kılıçdaroğlu, Chp Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz İle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Muğla İl Başkanı Zekican Balcı Ve İlçe Başkanları İle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Muğla İl Başkanı Zekican Balcı Ve İlçe Başkanları İle Bir Araya Geldi