CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki makamında yaşadığı zor anları anlattı. Kılıçdaroğlu, spor danışmanı Kenan Nuhut'un aniden fenalaşarak yere yığıldığını ve kendisine tutunarak yardım istediğini aktardı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Genel Merkez'deki makamında çalıştığı sırada kendisini ziyarete gelen Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'un aniden rahatsızlanarak yere yığılması sonucu büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık Durumu İyi

Nuhut'un düşerken Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım istediği öğrenildi. Nuhut için Genel Merkez'e ambulans çağrıldı ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuhut'un tansiyon sorunu yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski halterci olan Nuhut, Kılıçdaroğlu'na spor konusunda uzun süredir başdanışmanlık yapıyor. Nuhut, uluslararası başarılarından dolayı Dünya Halter Federasyonu nişanına sahip.

Kaynak: gercekgundem.com