Chp Genel Başkanı Özel, Akhisar İlçe Başkanı Hacet'in Babasının Cenazesine Katıldı

Chp Genel Başkanı Özel, Akhisar İlçe Başkanı Hacet'in Babasının Cenazesine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet’in vefat eden babası Ömer Osman Bozkurt için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet’in vefat eden babası Ömer Osman Bozkurt için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet’in vefat eden babası Ömer Osman Bozkurt için ikindi namazına müteakip Gelenbe Mahallesi’nden cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı

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