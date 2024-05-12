Chp Genel Başkanı Özel, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanımın Anıt Mezarını Ziyaret Etti

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü'nde İzmir'de Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü'nde İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarını ziyaret etti. Özel, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil bıraktı. Özel'e ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, partililer ve vatandaşalar eşlik etti.

Burada konuşan Özel, "Çok değerli Karşıyakalılar. Cumhuriyet'in sancak gemisi İzmir'in çok değerli Cumhur seven, Atatürk'ü seven, onun değerlerine sahip çıkan güzel insanları, hepinizi bu anlamlı günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet kenti İzmir'de Cumhuriyet'in en müstesna ilçelerinden bir tanesi Karşıyaka'da sizlerle birlikteyiz. Hemen arkamızdaki toprak, bu dünyanın görmüş olduğu bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirmiş, onu yetiştirmiş ve onu bize kazandırmıştır. Eğer Zübeyde anne olmasaydı bugün burada biraz önce isimleri anılan makam mevki sahiplerinin hiçbirisi bu görevlerde olmazdı. Zübeyde anne olmasaydı bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti toprağı olmazdı. Burada bağımsız bir cumhuriyet, çağdaş bir cumhuriyet, hüküm sürüyor olmazdı" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİN KAZANIMLARININ AYRI AYRI KIYMETİNİ BİLECEĞİZ"

Atatürk'ün annesinin vefatının ardından söylediği sözleri hatırlatarak konuşmasına devam eden Özel, "Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce şu konuşmayı yaptı, tam burada dedi ki, "Burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Annemin kaybından şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu vardır ki o da anamı vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına gömülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında fakat milli hakimiyet sonsuza dek devam edecektir. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur." Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin kaybından öncelik keyfi idaresini sorumlu tutmakta haklıdır. Annesi o keyfi idarenin iyi yönetememesi sebebiyle sağlığından olmuş, tedavi olamamış ve hastalığa yenik düşmüştür. Ancak o keyfi idarenin değişmesi, tek adam rejiminin değişmesi; halkı teba gören, kul gören ve birisi için yaşayan rejim yerine herkesin halk için eşit haklara sahip anayasal yurttaşların sağlık hakkı için, barınma hakkı için çalıştığı, milli egemenliğin bir kişi de değil bütün millette olduğu bu cumhuriyetin varlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü teselli etmiş. Anne acısını yüreğinden almış, yerine huzur vermiştir. O yüzden cumhuriyetin kazanımlarının ayrı ayrı kıymetini bileceğiz. Devrimlerine her birisini ayırmadan ayrı ayrı sahip çıkacağız. Halk egemenliğinin, demokrasinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha hatırlayacağız" diye konuştu.

"BU ÜLKE BERKİN ELVAN İLE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK’A BİRLİKTE YAS TUTMADAN BİR OLAMAZ"

"İki şeyin rengi olmaz. Alın terinin rengi yoktur. Alın terinin mezhebi olmaz, ırkı olmaz, cinsiyeti olmaz ve en değerli şeydir. Bir diğeri de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Annenin gözyaşının Türkü olmaz, Kürdü olmaz. O yaşın durması icap eder" diyerek Anneler günü nedeniyle yaptığı telefon görüşmeleri üzerinden sözlerini sürdüren Özel, şunları kaydetti:

"Bugün şehit annelerini aradım. Bugün Diyarbakır annelerini aradım. Bugün Cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan hepsini aradım ve hepsine dedim ki "bugün sizin için zor bir gün." Ama ben hem kendi ailem adına hem de Türkiye'nin en büyük, en şekli ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına evlatlarınızdan uzak eşinizden yana özlem hissettiğiniz bugünde buruk hissetmeyin. Diyarbakır annelerinin de Cumartesi annelerinin de, şehit annelerinin de ailesi; Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepimiz sizinle birlikteyiz. Bugün Tunceli'de kaybolan kızı Gülistan Doku'nun annesi Behriye Doku'yu aradım. "Annecim" dedim "CHP ailesi senin arkandadır. Kızını aramanda ve adalet aramada senin yanındadır." Bugün Berkin Elvan'ın annesini aradım. "Cumhuriyet Halk Partisi ailesi senin ailendir. Berki'nin, evladımızın kaybı hepimizin yüreğinde yaradır. Bugün Mısra Öz’ü aradım. Dedim ki bütün annelere selamımızı söyleyin. Çorlu tren kazası annelerinin ve annesiz kalmış evlatlarının Anneler Gününde Türkiye’nin en büyük ailesi yanınızdadır. Bugün Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok’u aradım. 15 Temmuz gecesi öldürülen evladının, arayamadığı Nihal Olçok’u hepiniz adına ben aradım. Şunu söyledim: Bu ülke Berkin Elvan ile Abdullah Tayyip Olçok’a birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız. Bugün Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ı aradım. Bütün Gezi’de kaybettiklerimizin anneleri adına. Gezi’yi şeytanlaştıranlar bir yana dünyanın en barışçıl ve en çok çevre odaklı, yaşam biçimine müdahaleye itiraz eden, ağaçları koruyan, Atatürk Kültür Merkezini koruyan, kente karşı suç işlenmesinin karşısında duranların hayatını kaybedenlerinin annelerini aradım. Bugün annesi ile birlikte olan Vera’nın babasının yanında olmamasından duyduğu hüznü paylaşmak için Meriç Kahraman’ı aradım. En yakın zamanda onların babalarına kavuşmasını, böyle mutlu günlerin acı içinde geçmemesini temenni ettim. Cumartesi Annelerinden Vaside Ocak ile konuştuktan hemen sonra bir başkasını daha aradım" dedi.

"SİNAN ATEŞ’İN ADALET ARAYIŞI ONUN İÇİN BİZİM MÜCADELEMİZDİR"

Öldürülen Sinan Ateş’in annesi ile eşini de aradığını ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Bugün Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i aradım. Dedim ki "Türkiye’nin en büyük ailesi, hiçbir zaman siyaseten ortak düşünmediğimiz evladınızın artık ailesidir. Sinan Ateş’in adalet arayışı onun için bizim mücadelemizdir" dedim. Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe’den Diyarbakır Annelerini temsilen Ayşegül Biçer’e kadar, vaktim yettiğince, imkanım oldukça ulaşabildiğim bütün anneleri ayrı ayrı aradım. Dedim ki sizin acınız, sizin yasınız bizim yasımızdır. Ayrıca birisini daha aradım. Voleybol Milli Takımımızın kaptanı çok değerli Eda Erdem’i, kendisi de anne olan Eda kaptanı aradım ve Anneler Gününü kutladım. Eda kaptanın annesinin Anneler Gününü kutladım. Antalya’ya birlikte gidiyorlardı. Bütün kadın voleybol takımımızdan anne olanların Anneler Gününü kutladım ama hepsinin annesini bize Cumhuriyetin dünya şampiyonu olmuş, Cumhuriyetin yüzüncü yılında biz başaramadık onlar başardı, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan kadın voleybol takımımızın her birisinin annelerini ayrı ayrı kutladım. Hayatta olmayanlara bir kez daha rahmet diledim. Biz filenin sultanları kazanınca hep birlikte sevinenleriz. Biz milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayanlarız. Biz bu ülkede yaşayan 86 milyonu hiçbir fark ayırmadan kucaklayan CHP’lileriz. Biz onlarla birlikte Türkiye ittifakıyız. Yaşasın Türkiye ittifakı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Zübeyde Hanımın evladının emanet ettiği Cumhuriyet."

Anka Haber Ajansı