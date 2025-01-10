Chp Genel Başkanı Özel: Atatürk’ün Partisini Yeniden İktidara Getiren Genel Başkan Olmak İstiyorum

CHP Genel Başkanı Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yeniden iktidara getiren genel başkan olmak istiyorum. Ben bu seçimlerde partimin Cumhurbaşkanı adayı değilim. O doğru adayın belirlenmesinin teminatıyım. Ben yeni bir makam, mevkiye değil yeni bir seçim zaferi konuşmasına hazırlanıyorum genel başkan sıfatıyla" dedi.

(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yeniden iktidara getiren genel başkan olmak istiyorum. Ben bu seçimlerde partimin Cumhurbaşkanı adayı değilim. O doğru adayın belirlenmesinin teminatıyım. Ben yeni bir makam, mevkiye değil yeni bir seçim zaferi konuşmasına hazırlanıyorum genel başkan sıfatıyla" dedi.

İzmir programı kapsamında Ege Belediyeler Birliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programda basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İlk Genel Başkan olduğum gün odada kaldığımda dedim ki; koltuğa oturacaksın sağdan soldan ‘Sayın Cumhurbaşkanım" diyecekler. O yüzden kendime söz verdim. Seçimleri kazanırız Anayasa değişikliği olur, tarafsız Cumhurbaşkanı olur, onu bilmem. Benim bu dönem görevim; Ecevit 1971'de girdiği bütün seçimlerde CHP'yi birinci çıkarmıştı. Benim bu dönemdeki niyetim yerelde verdiğim sözü tuttum, genelde tutmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yeniden iktidara getiren Genel ?Başkan olmak istiyorum. Ben bu seçimlerde partimin Cumhurbaşkanı adayı değilim. O doğru adayın belirlenmesinin teminatıyım. Ben yeni bir makam, mevkiye değil yeni bir seçim zaferi konuşmasına hazırlanıyorum genel başkan sıfatıyla. O yüzden başka bir niyetim yok" diye yanıt verdi.

"İthal vekil konusunda teminat benim"

Partisinin İzmir milletvekilleriyle ilgili bir soru üzerine Özel şunları söyledi:

“İthal vekil konusunda teminat benim. İzmir’de siyaset yapanlar, İzmir’de milletvekili olacaklar. Sonra da önümüzdeki seçimlerde iktidar milletvekili olacak. Var güçleriyle İzmir sokaklarında vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışacaklar. Şu anda burada partimizin yaşadığı güçlük şu; 39 milletvekili kontenjan olarak verildi. En ağır faturası İzmir’e çıktı. Başka bir sıkışmışlık olunca kendi isteklerinin dışında o arkadaşlarımız için de çok üzüldüm, burada hiç olmadık eleştiriler aldılar iki genel başkan yardımcımız iki bölgeden birinci sıraya konuldu. Genel başkan yardımcılarım da gelip burada performans yapamıyorlar. Geçmiş dönemden milletvekili arkadaşlarımız yeni milletvekili gibi de davranmıyor. İzmir’de yük birkaç arkadaşımızın üzerinde kalmış durumda. Ben de sıkıntının farkındayım. Keşke ara seçim olsa İzmir seçimini komple yenilesek. Milletvekillerinin 5’te 4’ünü alırız. Seçime kadar bekleyeceğiz. Elbette kontenjan olur ama İzmir ile bağı olanlardan olması lazım. İzmir’e çok borcumuz var. Önümüzdeki dönemde İzmir ile bir helalleşme listesi olacak. Belediye başkanlıklarında kadın diyorduk, kadın aday koyduk. Genç aday diyorduk, genç aday koyduk."

"Parti içinde bir sorun var gibi gösteriliyor"

CHP'li bazı milletvekillerinin yayınlayacakları iddia edilen bildiri ile ilgili soruya Özel, “Genel Merkez bildirisinde, sürekli birileri parti tartışılsın istiyor bir milletvekilinin rahatsızlığı varsa benim için değerli. 26 milletvekilimizle, 29 milletvekillimizle bir araya geldik oturduk. İletişim sorunumuz yok. Parti içinde bir sorun var gibi gösteriliyor. 81 il başkanıyla görüştük, tüzük kurultayı yaptık, ilçelerde büyük motivasyonla çalışma var. Bunları dışarıdan ısıtmaya çalışıyorlar. Ben dışarıda protesto eden işçiyi görünce demek ki İzmir’de demokrasi var... Tayyip Erdoğan protesto edildi mi, yaka paça... Hopa'da Lokumcu öyle öldürüldü. Bizim iktidarımızda Çankaya Köşkü'nün önünde 20 kişi hakkını arıyorsa Cumhurbaşkanı yatağa huzurlu girer, çünkü demokrasi vardır. Millet bir şey söyleyemiyorsa korkmak lazım” diye yanıt verdi.

“İktidarın yerine Körfez’i temizlemek için belediye para harcıyor”

Özel, İzmir Körfezi’ne ilişkin bir soru üzerine de “Körfez’i temizlemek senin işin. Cemil Tugay’ın yerinde olsam ben bunu yapabilir miydim bilmiyorum. Bu kadar para yokluğunda Körfez’i temizlemeye para harcıyor. Yurt dışından fon buluyoruz imzalamıyorsun. Kredi buluyoruz, destek vermiyorsun" dedi.

"Yaptıkları mali darbe"

CHP'li belediyelere yönelik İller Bankası payının kesilmesine ilişkin ise Özel, “Finansal toparlanmayı gördükleri için 1,7 milyarla bir saldırıda bulundular. Asker yoluyla hizmet engelleseler askeri darbe olur. Yaptıkları mali darbe. Belediyeye maaş ödettirmemeye çalışıyorlar. Ödeme, öbür taraftan çöp toplanmasın, siyaset yapacaklar. Otobüs çalışmasın siyaset yapacaklar. O yüzden bu ekonomik darbe girişimi ki, askeri darbe girişimi gibi anayasal suç olmasa da vicdanen bence şiddete bulaşmamakla birlikte zihniyet olarak aynı kötücül aklın ürünüdür. Milletin seçtiğine dipçikle, milletin kamu gücünü kullanarak iş yaptırmamak aynı kötülüktür. Seçilmişe değil, onu seçenlere hürmetsizliktir” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı