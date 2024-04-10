Chp Genel Başkanı Özel: “Belediye Başkanlarımızın Kapısı Sonuna Kadar Açıktır”

Chp Genel Başkanı Özel: “Belediye Başkanlarımızın Kapısı Sonuna Kadar Açıktır”

Manisa Valiliği'nce düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bundan sonraki süreçte hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır” dedi.

Anka Haber Ajansı

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