Chp Genel Başkanı Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı, İzmir Buca Cezaevinde Ziyaret Etti

Chp Genel Başkanı Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı, İzmir Buca Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan ve bayram öncesinde İzmir Buca Cezaevine sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etmesi nedeniyle yaklaşık bir haftadır Manisa’da bulunan Özel, İzmir Buca Cezaevi'ne gitti.

Zeyrek’in geçirdiği kaza nedeniyle Çalık ve Çalışkan’ı bayramda ziyaret edemeyen CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Zeyrek için taziye kabulü öncesinde, bu sabah saatlerinde cezaevine ziyarette bulundu.

Anka Haber Ajansı

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