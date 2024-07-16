Chp Genel Başkanı Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Ve Yönetimini Ağırladı

Chp Genel Başkanı Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Ve Yönetimini Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile TMBB'de bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile TMBB'de bir araya geldi.

Bir dizi temaslar için Ankara'ya gelen Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti. CHP lideri Özel, yapılan ziyarete ilişkin ayrıntıyı X hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'de Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimini ağırladık. 10 Muharrem'de, zulme boyun eğmeyen Hz. Hüseyin, ailesi ve yoldaşlarının şehadet gününde; sevginin, barışın ve adaletin hakim olduğu bir dünya özlemiyle Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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