Chp Genel Başkanı Özel, Chp Pm Ve Ydk Üyeleri İle Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne; “Devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne; “Devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz” ifadelerini yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay’da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte bugün, Parti Meclisi’nin ilk toplantısından önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Tören, Özel ve Parti Yöneticileri Aslanlı Yol’dan yürümesi ile başladı. Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine üzerinde kırmızı ve beyaz karanfillerin bulunduğu ve “Cumhuriyet Halk Partisi” yazan çelengi bıraktı. Özel ve beraberindekiler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

Özel daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Özel burada, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA PARTİMİZİ İKTİDAR YAPAMAMANIN MAHCUBİYETİ İÇERİSİNDEYİZ”

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım. 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki ilk kurultayımız bizlere iki büyük eserinizden biri olan Partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek, ardından bizlere vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız.

Sayın Genel Başkanım. Devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun!”

Özel daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

Özel son olarak; Anıtkabir’de görev yapan tüm askerler ve personel adına Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Yaşar Karaoğlu’na çiçek verdi. Özel, “İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa’ya ve Birinci Cumhurbaşkanımız, kurucumuz, kurtarıcımız hepimiz adına yedi gün, 24 saat, 365 gün ve sonsuza kadar yapılacak tüm hizmetler, görevler için minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı