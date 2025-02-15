Chp Genel Başkanı Özel, Dem Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları Ve Bakırhan İle Telefonda Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü. Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu belirterek, her iki eş genel başkana da dayanışma duygularını iletti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü. Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu belirterek, her iki eş genel başkana da dayanışma duygularını iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü. Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu belirterek, her iki eş genel başkana da dayanışma duygularını iletti. CHP lideri Özel, askeri darbelere karşı oldukları gibi tüm demokratların hukuk yoluyla yapılan darbelere de karşı durması gerektiğini ifade etti.

Anka Haber Ajansı