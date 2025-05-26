Chp Genel Başkanı Özel, Fransız Senatörleri Kabul Etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa Senatosu Heyeti'ni CHP Genel Merkezi’nde kabul etti
(ANKARA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa Senatosu Heyeti'ni CHP Genel Merkezi’nde kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier’dan oluşan Fransa Senatosu Heyeti'ni CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.
Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.
Anka Haber Ajansı