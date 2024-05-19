Chp Genel Başkanı Özel Gençlere Seslendi: ''Gerçek İktidar Yürüyüşünü Başlatıyoruz''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Anıtkabir’de sona eren yürüyüşten sonra Anıtkabir'in Tandoğan girişinde gençlere seslenen Özel, "Şimdi Ata'mızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz’' dedi.

HABER: KADİR DEVİR / DİLAN KUTLU

KAMERA: UĞUR DEMİRCİ /BERKİN GÜRSOY

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Anıtkabir’de sona eren yürüyüşten sonra Anıtkabir'in Tandoğan girişinde gençlere seslenen Özel, "Şimdi Ata'mızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz’" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişinin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe Gençlik Caddesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Yürüyüşte CHP milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Yürüyüşün ardından Anıtkabir'in Tandoğan girişinde korteje katılanlara seslenen Özgür Özel, "Şimdi Atamızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz’'ifadelerini kullandı.

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna, son yapılan seçimlerin birinci partisi olmanın gururuyla çıkıyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları başarıya değindi. Özel, "1980 darbesi siyasi partilerin, sendikaların, örgütlenmenin ve solun üzerinden paletleriyle geçti. O günden bugüne partimiz siyasi başarının kapılarını bir türlü aşamıyordu. Çok sayıda genç ve kadın arkadaşlarımızla birlikte yetkiyi aldıktan sonra biz bu ekiple bu kapının kilitlerini açtık’’ şeklinde konuştu.

''ATATÜRK GİBİ SADECE SİZLERE GÜVENİYORUM''

Gençlere inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Bugün 47 yıl sonra Ata’nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik ve ona ‘Atam sana söz, partini iktidar yapmış olarak bir sonraki gelişimizde milyonlarla geleceğiz’ diye sesleniyoruz. Ben de Mustafa Kemal Atatürk gibi sadece sizlere güveniyorum. Şimdi Ata'mızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz.’’

''OTURDUĞU KOLTUĞU MUSTAFA KEMAL'E BORÇLU OLANLAR ONU UNUTTURMA GAYRETİ İÇİNDE''

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik de "19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan genç Mustafa Kemal, önce bu memleketin gerçek sahibi halkla kucaklaştı. Kendisini onlara emanet etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında yine büyük bir mücadele içindeyiz. Ata'mızı ve onun ilkelerini unutturma çabaları en üst seviyede. Oturduğu koltuğu Mustafa Kemal’a borçlu olanlar onu unutturma gayreti içinde ama ona en büyük cevabı bugün burada olanlar veriyor" diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler daha sonra, Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı