Chp Genel Başkanı Özel, İlke Ve Mert Çiftinin Düğün Törenine Katıldı

Chp Genel Başkanı Özel, İlke Ve Mert Çiftinin Düğün Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un kızı İlke Uzun ve Mert Özerdem çiftinin düğün törenine katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un kızı İlke Uzun ve Mert Özerdem çiftinin düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un kızı İlke Uzun ve Mert Özerdem çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Uzun ve Özerdem ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çiftin nikahını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kıydı. Düğüne, CHP Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilli Ali Mahir Başarır ve çok sayıda partili ile davetli katıldı.

Anka Haber Ajansı

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