Chp Genel Başkanı Özel: “İzmir’de Yükselen Bir Kenetlenme İvmesi Var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı”nın ilk gününde düzenlenen yemekte CHP'lilere hitap etti. İzmir’de iktidar için yükselen bir kenetlenme ivmesinin ortaya çıktığını söyleyen CHP Lideri Özel, bu durumun çok kıymetli olduğunun altını çizerek “Atatürk’ün çok kullandığı bir kavram olan ülküdaşlığa, ülküde kenetlenmeye ihtiyaç var. Onun için bizim bu vakitten sonra kenetleneceğimiz yer CHP’yi iktidar yapmaktır” dedi.

(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı”nın ilk gününde düzenlenen yemekte CHP'lilere hitap etti. İzmir’de iktidar için yükselen bir kenetlenme ivmesinin ortaya çıktığını söyleyen CHP Lideri Özel, bu durumun çok kıymetli olduğunun altını çizerek “Atatürk’ün çok kullandığı bir kavram olan ülküdaşlığa, ülküde kenetlenmeye ihtiyaç var. Onun için bizim bu vakitten sonra kenetleneceğimiz yer CHP’yi iktidar yapmaktır” dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen “İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı”nın ilk günü geride kaldı. Çalıştayda oturumlarının ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen akşam yemeğine geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı yemek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, İzmir İl Örgütü’nün yöneticileri, kadın ve gençlik kollarının mensupları ile belediye başkanlarını buluşturdu.

“İhtiyaç olan bir toplantıyı yaptık”

Örgüt ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının önemine dikkat çeken CHP Lideri Özgür Özel çalıştayın ilk gününü değerlendirdi. Özel, “Gerçekten ihtiyaç olan bir toplantıyı yaptık. Önemli çıktıları oldu. Bizim işimiz iyi yönetmek. Benim görevim partiyi iyi yönetmek, Türkiye’nin en iyi yönetilen partisi haline getirmek. Sizlerin görevleri belediyeyi, örgütü iyi yönetmek. Sonuçta hedefimiz Türkiye’yi yönetecek oluru, kabulü seçmenden almak. Bu konuda İzmir’de gitgide yükselen bir ivme, kenetlenme, hedef birlikteliği ortaya çıkıyor. Bu çok kıymetli. Atatürk’ün çok kullandığı kavram ülküdaşlığa, ülküde kenetlenmeye ihtiyaç var. Onun için bizim bu vakitten sonra kenetleneceğimiz yer CHP’yi iktidar yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Parti örgütlerine çağrı yapan Özel, “AK Parti bütün gücünü İzmir’in üzerine oynuyor. En güçlü olduğumuz yerde bizi yenmeye çalışıyorlar. Hata yapma lüksümüz yok. 31 Mart’ta yüzde 23 olan erken seçim talebi yüzde 56’lara kadar çıktı. İşi bilenler bunun yüzde 75’in üstüne çıktığında iktidarların buna direnemeyeceğini gösteriyor. Biz var gücümüzle bunu sağlamalıyız” dedi.

“İlk seçimde iktidar olacağız”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, “Biz birbirimize sahip çıktıkça bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Genel Başkan’ımızın önderliğinde yapılacak ilk genel seçimde iktidar olacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı