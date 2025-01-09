Chp Genel Başkanı Özel: Keman Sanatçımız Ayla Erduran'a Allah'tan Rahmet Diliyorum

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzeriden yaptığı paylaşım ile vefat eden keman sanatçısı Ayla Erduran’ın ailesi ve sanat camiasına başsağlığı diledi. Özel’in açıklaması şu şekilde:

"Vefatından derin üzüntü duyduğum dünyaca ünlü keman sanatçımız Ayla Erduran'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

7 Ocak’ta yaşamını yitiren keman sanatçısı Ayla Erduran 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'ndaki tören sonrasında Taksim Camii'nde kılınacak ikindi namazına mütakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Anka Haber Ajansı