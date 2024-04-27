Chp Genel Başkanı Özel, Manisa'da Fener Alayına Katıldı

Chp Genel Başkanı Özel, Manisa'da Fener Alayına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamındaki Fener Alayı etkinliğinde, vatandaşlarla birlikte elinde meşaleyle yürüdü.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamındaki Fener Alayı etkinliğinde, vatandaşlarla birlikte elinde meşaleyle yürüdü.

484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Fener Alayı, Şehzadeler ilçesi Sultan Camii önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, konuklar ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı Fener Alayında Manisalılar, CHP Genel Başkanı Özel'e yoğun ilgi gösterdi.

Anka Haber Ajansı

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