Chp Genel Başkanı Özel: "Medawar Ödülüne Layık Görülen Mehmet Haberal Hocamızı Tebrik Ediyorum"

Chp Genel Başkanı Özel: "Medawar Ödülüne Layık Görülen Mehmet Haberal Hocamızı Tebrik Ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medawar ödülüne layık görülen Mehmet Haberal’ı tebrik etti. Özel, “Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medawar ödülüne layık görülen Mehmet Haberal’ı tebrik etti. Özel, “Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel soyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Oran Nakli Derneği’nin 30. Kongresi’nde transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar ödülüne layık görülen Prof.Dr. Mehmet Haberal’ı tebrik ettiğini belirtti.

Özel’in açıklaması şu şekilde:

“Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Kongresi'nde transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar’a layık görülen Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

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