Chp Genel Başkanı Özel, Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi

Chp Genel Başkanı Özel, Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.

CHP Genel Başkanı Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün, hakkındaki iddialar nedeniyle istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor

20 Eylül’de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp: "Ediz Ün’ün Adli Süreci Tamamlanana Kadar Partiden İstifası Uygun Görülmüştür"
Chp: "Ediz Ün’ün Adli Süreci Tamamlanana Kadar Partiden İstifası Uygun Görülmüştür"
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp'nin Türkevi Açıklamalarına Ve Normalleşme Adımlarına Tepki Gösterdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp'nin Türkevi Açıklamalarına Ve Normalleşme Adımlarına Tepki Gösterdi
Polonez İşçilerine Cemal Enginyurt Ve Sera Kadıgil’den Destek
Polonez İşçilerine Cemal Enginyurt Ve Sera Kadıgil’den Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın Babası İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın Babası İle Telefonda Görüştü
Aylin Nazlıaka: "Sayıştay, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki Çürümüşlüğü Ortaya Çıkardı"
Aylin Nazlıaka: "Sayıştay, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki Çürümüşlüğü Ortaya Çıkardı"
Ümit Özdağ: "Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Antlaşması’nı Kendisi Çiğniyor"
Ümit Özdağ: "Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Antlaşması’nı Kendisi Çiğniyor"
Erdoğan'dan Erken Seçim Açıklaması: "Biz İktidar Ve İttifak Olarak Tüm Planlarımızı 2028’e Göre Yapıyoruz"
Erdoğan'dan Erken Seçim Açıklaması: "Biz İktidar Ve İttifak Olarak Tüm Planlarımızı 2028’e Göre Yapıyoruz"