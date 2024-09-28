Chp Genel Başkanı Özel, Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.
CHP Genel Başkanı Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün, hakkındaki iddialar nedeniyle istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor
20 Eylül’de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.
Anka Haber Ajansı