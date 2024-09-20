Chp Genel Başkanı Özel, Muğla'da Taziye Ziyaretinde Bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
(MUĞLA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç, Muğla İl Başkanlığı tarafından 16 Eylül'de düzenlenen yemeğin ardından evine dönerken, Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'nde kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti.
Bilgiç’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan CHP lideri Özel, Denizcan Bilgiç’in mezarını da ziyaret etti.
Anka Haber Ajansı