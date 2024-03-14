Chp Genel Başkanı Özel, Şenyaşar Ailesiyle Görüştü

Chp Genel Başkanı Özel, Şenyaşar Ailesiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esved Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın 2018 yılında öldürülmesi davasının duruşması öncesinde Şenyaşar ailesiyle telefonla görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esved Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın 2018 yılında öldürülmesi davasının duruşması öncesinde Şenyaşar ailesiyle telefonla görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esved Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın 2018 yılında öldürülmesi davasının duruşması öncesinde, Adalet Bakanlığı önünde eylemini sürdüren anne Emine Şenyaşar ve ailesiyle telefonla görüştü.

Yarın Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava nedeniyle eylemlerine bir günlüğüne ara veren ve mahkemeden çıkacak karara göre eyleme devam edip etmeme kararı verecek Şenyaşar ailesinden, hukuki sürece ilişkin bilgi alan Özel, yarınki duruşmayı yakından takip edeceklerini belirterek, 5 yılı aşkın süredir adalet arayışı süren Emine Şenyaşar ve ailesine dayanışma duygularını iletti.

Anka Haber Ajansı

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