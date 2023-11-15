Chp Genel Başkanı Özel, Tarifeli Uçakla Ankara’dan Kktc’ye Gitti

Chp Genel Başkanı Özel, Tarifeli Uçakla Ankara’dan Kktc’ye Gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için, tarifeli uçakla Ankara’dan Lefkoşa’ya gitti. Özel, uçakta vatandaşlarla sohbet etti.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için, tarifeli uçakla Ankara’dan Lefkoşa’ya gitti. Özel, uçakta vatandaşlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde tarifeli uçakla Ankara’dan KKTC’ye gitti. Özel, uçakta; vatandaşlarla sohbet etti.

Özel bugün; KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında bir dizi etkinliğe katılacak. Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene ve Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen geçit törenine ve Girne’de KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in verdiği öğle yemeğine katılacak. Resmi törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.

Özel ayrıca; KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği resepsiyona katılacak.

Özel bugün son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret edecek.

Anka Haber Ajansı

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