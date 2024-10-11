Chp Genel Başkanı Özel: "Tiyatro Bizim Özlediğimiz Hayat Demektir"

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunun prömiyerini izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuna emek verenleri tebrik edip bir anısını paylaştı. Özel, "Tiyatro bizim özlediğimiz hayat demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyununun prömiyerine katıldı. Bir saat 30 dakika süren oyunu eşi Didem Özel'le izleyen CHP lideri, oyunun sonunda sahneye çıkarak Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyuncuları ile emek verenleri tebrik etti.

"Manisa'da bugün Shakespeare oynanıyor"

Anısını paylaşan Özel, "Rüya gibi bir gün. Bu salonda çok arkadaşım var ama siyaset yapmak için söylemiyorum. Biz bu rüyayı on yıllardır görüyoruz, mücadele ediyoruz. Manisa'da bugün Shakespeare oynanıyor. Shakespeare izlemek zordur. Shakespeare oynamak çok zordur. 10 yaşında yatılı okula gittim. İki haftada bir pazar sabahları tiyatroya gidiyorduk. İnanamıyorum, dönüşte oyun hakkında konuşuyordum nöbetçi öğretmenlerle. Nöbetçi öğretmen dedi ki; bu oyundan ne anladınız? Herkes bir şey söyledi. Ben dedim ki "küçükten büyüğe doğru çıkıyorlar." "Evet" dedi. Kraldan daha sonra çok daha düşük rolde olan, kıdemli olan biri çıktı. "Evet" dedi. "Ünvanların, makamların önemi yok, emeğin önemi var hocam" dedim. Kraldan çok daha sonra en sonda oyundaki kıdeme göre en gerideki çıkıyorsa ama en çok teri akan çıkıyorsa işte tiyatro bizim özlediğimiz hayat demektir. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Asıl film bundan sonra başlıyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise teşekkürlerini ileterek "Bugün daha ilk başlangıç, bu bir fragmandı asıl film bundan sonra başlıyor" diye konuştu. Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu da "Prömiyerler oyuncuların bayramı olur. Rengarenk giyinmek isteriz ama ben bugün siyah giyinmek istedim çünkü bir farkındalık yaratmak istedim. Şu anda ülkemizde olan, kadına şiddete, kadına olan her türlü şiddete, sadece fiziksel değil, her türlü şiddete karşı bir farkındalık yaratmak için siyah giydim umarım yerine ulaşır" dedi. Penbeklioğlu ayrıca sanata katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Anka Haber Ajansı