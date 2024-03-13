Chp Genel Başkanı Özel, Torbalı'da: "Türkiye İttifakı 31 Mart'ta Kazanacak"

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesindeki halk buluşmasında, “Karşımızda korkunun ittifakı Cumhur İttifakı ama burada Türkiye'nin İttifakı; Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı 31 Mart'ta kazanacak. Ben size güveniyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi önünde halk buluşması düzenledi. Buluşmaya, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan, Yüksel Taşkın, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Torbalı İlçe Başkanı Hakkı Polat, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

CHP Lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, "Torbalıya her geldiğimde büyük bir coşkuyla karşılanıyorum Torbalı’dan büyük bir umutla heyecanla ayrılıyorum. Bugün bu güzel meydanı hınca hınç dolduran sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Torbalının sadece miting alanı değil arkası sağı solu değil sadece gelirken Torbalı’nın balkonları esnafı sokaktaki çocuklarına kadar herkeste bir seçim heyecanı gördüm ve bu senenin en coşkulu karşılamasını yapan Torbalı Gençlik Kolları'na İzmir Gençlik Kolları'na yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“MİTHAT BAŞKANIMIZ KOLTUK İÇİN DEĞİL; GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR”

Torbalı Belediye eski Başkanı merhum İsmail Uygur'u da anarak sözlerine devam eden CHP Lideri Özel, “Öncelikle İsmail Uygur başkanımızı hatırlamak onu rahmetle anmak isterim. Geçen sefer Torbalı İsmail başkanı seçti o da sağlık sorunları yaşadı hastalandı talihsiz bir kaza geçirdi ve aramızdan ayrıldı bir kez daha ailesinin acısını Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak paylaşıyoruz Allah gani gani rahmet eylesin İsmail başkanımıza ve İsmail başkanımızdan sonra bayrağı Mithat başka devralıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba ocağının bayrağını yere düşürmedi hepimizi memnun eden bir ağabeylikle belediyemize sahip çıktı. Şimdi de başkanımız bizimle birlikte kampanyaya destek veriyor çünkü çıkar için değil koltuk için değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi için çalışıyor” diye konuştu.

“İZMİR ŞÜPHESİZ DEĞİŞİMİN BAŞKENTİ”

Özel, “Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin yurttaşlarıyız. Gerektiğinde ordusunun askerleriyiz, devriminin neferleri yolunun takipçisi emanetinin bekçileriyiz. İzmir şüphesiz değişimin başkenti, İzmir’de otuz belediye başkan adayımız ve bir büyükşehir belediye başkan adayımız var. Bir değişim Cumhuriyete yakışır, çağdaş Türkiye’ye yakışır, bir değişim olacaksa İzmir’den başlayacaktır. 30 adayımızın yaş ortalaması 46. İzmir Torbalı'da da Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik eğitiminden sonra Harvard Üniversitesi'nde Liderlik eğitimi alan partimizin gençlik kollarında yetişmiş İzmir'de çok genç 40 yaşında bir evladımız Övünç Demir, yeni belediye başkan adayımız. Ona güveniyoruz. Ona inanıyoruz Torbalı'ya hizmet edecek İzmir'e hizmet edecek, partimize hizmet edecek, önünde çok uzun bir yol var. Çalışkan, dürüst, titiz, sabırlı ama kararlı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay. Ben ikisine de çok inanıyorum ve güveniyorum” diye konuştu.

“YÜREĞİNDE VATAN MİLLET BAYRAK ATATÜRK SEVGİSİ OLAN HERKES BİZİMLE BERABER”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'deki mitinginde "Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri "DEM varsa olmaz" diğeri "DEM'siz olmaz" diyor” sözlerine tepki gösteren CHP Lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

“Bugün AKP Genel Başkanı nihayet sahaya çıktı Mardin’e Şırnak’a gitti. Çıktı sahadan bizimle kavga etmek istedi. Tutturmuş DEM diye. Ben diyorum ki vatandaşın derdi DEM değil zam zam zam. Ben onunla kavga edeceğim ama onun istediği alanda etmeyeceğim, kimlik mezhep siyasetinde etmeyeceğim gençler için Türkiye için edeceğim. Mardin’de demiş ki 27 yıldır demokratikleşme adımlarına karşı çıkan kimdi? Güya CHP’yi Mardin’deki vatandaşlara şikayet ediyor. Kardeşim biz hiç karşı çıkardık aksine destek verdik. Sen ak desen kara diyen, miting meydanında sana idam ipi atan herkesten olan senden olmaz diyen Devlet Bahçeli'ydi ne çabuk unuttun. Bunlar dün öptükleri surata bugün tükürenler, dün küfrettiklerine bugün methiye düzenlerdir. Bu riyakarlara inat Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerdedir. Durduğu yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeler, Türkiye’nin birliği bütünlüğü, yüreğinde vatan millet bayrak Atatürk sevgisi olan herkes bizimle beraberdir biz de onlarla beraberiz. Madem kavga etmek istiyorsun gel emeklinin hakkı için kavga edelim.”

“EMEKLİNİN DE ÇİFTÇİNİN DE YOKSULUN DA UMUTSUZ GENÇLERİN DE HAKKINI ARAYACAĞIZ”

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye İttifakı'nın kazanacağına vurgu yapan Özel, “31 Mart'ta bu Cumhur İttifakı'nın gücünü yerelden dengeleyin. Belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye İttifakı'na verin. Emeklinin de çiftçinin de yoksulun da umutsuz gençlerin de hakkını arayacağız ve söke söke söke alacağız. Söz veriyoruz. Onlar korkunun ittifakıdır. Onlar hakaret eden kötü söz söyleyen, korkutan bir ittifaktır. Karşısında biz umudun ittifakıyız. Karşında Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle doğulusuyla batılısıyla Alevi'siyle, Sünni'siyle, milliyetçi demokratıyla, muhafazakar demokratıyla, aslan sosyal demokratlarla birlikte olan ittifak bizim ittifakımızdır. Karşımızda korkunun ittifakı, Cumhur İttifakı ama burada Türkiye'nin İttifakı, Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı 31 Mart'ta kazanacak. Övünç Demir kazanacak. Kazanacak. Cemil Tugay kazanacak. İzmir kazanacak. Türkiye ittifak Kazanacak. Türkiye kazanacak. Siz kazanacaksınız. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı