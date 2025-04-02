Chp Genel Başkanı Özel:“Boykot Demokratik Haktır,kul Hakkı Yiyenlerin Yaptığı Zulümlere Karşı Boykot Sürecek”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yapılan boykot çağrısından çok önemli sonuçlar alındığını açıkladı. Özel, "Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar. Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek." dedi.

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yapılan boykot çağrısından çok önemli sonuçlar alındığını açıkladı. Özel, "Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar. Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün boykot çağrısına katılan herkese teşekkür ederek, boykottan çok önemli sonuçlar alındığını belirtti. Özel açıklamasında şunları kaydetti.

"Boykot demokratik haktır,kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümlere karşı boykot sürecek"

"Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik. Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar. Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek.

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak"

Daha önce http://boykotyap.com ve http://boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler. Şimdi http://boykotyap.org sitesiyle yayındayız. Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur. Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak.’"

Anka Haber Ajansı