Chp Genel Başkanı Özel'den Bayramın İlk Gününde Kabristan Ziyareti

Chp Genel Başkanı Özel'den Bayramın İlk Gününde Kabristan Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kabristan ziyareti yaptı.

(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kabristan ziyareti yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından kabristan ziyareti yaptı. Özel, Çatal ve Kırtık mezarlıklarında “Manisa Tarzanı" diye bilinen Ahmet Bedevi, dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel, babaannesi Penbe Özel, amcası Cevdet Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in babası Ahmet Zeyrek ile 12 Eylül öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem, Cemil Çöllü, Manisa’da belediye başkanlığı yapmış olan Adil Aygül, Ersan Atılgan’ın kabirlerini ziyaret etti. Asker ve polis şehitliklerini de ziyaret eden Özel, dua edip karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabristan ve şehitlik ziyareti sonrasında ise Manisa Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezbahası’nı ziyaret ederek burada satıcılar, kurban kesimi yapan çalışanlar ile kurban kesimini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Anka Haber Ajansı

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