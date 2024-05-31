Chp Genel Başkanı Özel'den Erdal Atabek İçin Başsağlığı Mesajı...

Chp Genel Başkanı Özel'den Erdal Atabek İçin Başsağlığı Mesajı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özgür Özel’in resmi X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

''TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.''

Anka Haber Ajansı

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