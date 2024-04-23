Chp Genel Başkanı Özel'den Eski Rektör Üstün Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesine Alınmamasına Tepki

Chp Genel Başkanı Özel'den Eski Rektör Üstün Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesine Alınmamasına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Üstün Ergüder'in kampüse alınmamasına; "Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite Rektörlüğüne sirayet eden bu işgüzarlık son bulmalıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Üstün Ergüder'in kampüse alınmamasına tepki göstererek, "Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite Rektörlüğüne sirayet eden bu işgüzarlık son bulmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmamasına tepki gösterdi. Özel, "Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine bugün alınmadığını öğrendim. Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite Rektörlüğüne sirayet eden bu işgüzarlık son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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