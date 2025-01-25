Chp Genel Başkanı Özel’den Gezi Soruşturmaları Uyarısı: "Bu, Toplumu Topyekun Sindirme Operasyonudur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım'ın, 12 yıl önce yapılan Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasına ilişkin, “Bu, toplumu topyekun sindirme operasyonudur. Psikolojik bir operasyon içindeyiz. Bunu yapan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, talimatı veren Erdoğan’dır” dedi. Özel, konuyla ilgili, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında, beş kişilik bir hukukçu milletvekili heyeti görevlendirildiğini bildirdi

(İZMİR) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım'ın, 12 yıl önce yapılan Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Bu, toplumu topyekun sindirme operasyonudur. Psikolojik bir operasyon içindeyiz. Bunu yapan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, talimatı veren Erdoğan’dır" dedi. Özel, konuyla ilgili, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında, beş kişilik bir hukukçu milletvekili heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin İzmir’deki belediye başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belli bir süredir, bir oyuncu menajeri ile ilgili çeşitli haberler yapıldığını, bu kişinin kamuoyunda tartışılan meseleler üzerinden değil, 12 yıl önceki Gezi protestolarına katıldığı için gözaltına alındığını belirten Özel, "O gün Gezi’ye katılan değil, o gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Bugün iktidara çok yakın isimler, o gün Gezi’deydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair" diye konuştu.

"Hukuki destek açısından onları yakından takip edeceğiz"

Konuyla ilgili, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında, beş kişilik bir hukukçu milletvekili heyeti görevlendirdiklerini aktaran Özgür Özel, "Sanatçılara yapılan bu gözaltılar, ifadeye çağırmaları dikkatle takip ediyoruz. Hukuki destek açısından onları yakından takip edeceğiz" dedi.

Özgür Özel, asıl yapılmak istenenin, "toplumu sindirmek", soruşturmaların temelinde topluma "sopa sallamak" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Verilmeye çalışılan mesaj şu, devlet 12 yıl sonra bile Sayın Erdoğan’ın kiniyle Gezi’den hesap sorabilir, o yüzden bugün protesto etmeye, sokakta olmaya, mitinglere katılmaya, tepki göstermeye mesafeli olun. Yani bu, topluma topyekun sindirme operasyonudur. Psikolojik bir operasyon içindeyiz. Yapan, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek. Talimatı veren Erdoğan’dır. Bu millete, ‘Açsın, yoksulsun, işsizsin, haksızlıklara uğruyorsun, sakın sesini çıkarma. Punduna getirir, kulpuna uydurur, günü gelince yakana yapışırız’ diyorlar. Milletin açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine tepkisini bile bu yolla vermeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. O yüzden herkese diyorum ki bu baskı rejimine karşı korkmadan, sinmeden ayakta durmak, tarihi bir sorumluluktur. Bu kirli oyunlara karşı asla ve asla teslim olmayacağız. Biz buradayız."

"Yıkmayan her rüzgar bizi güçlendiriyor"

CHP’nin baskılara karşı direnmeye devam edeceğini belirten CHP Lideri Özel, şöyle konuştu:

"Bugün İzmir’deyiz. Milli mücadele için ilk kurşunun atıldığı şehirdir burası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini emanet ettiği şehirdir. 100 yıl önce korkmayanların bir araya gelmesiyle kurulmuş, büyük bir mücadele, sonunda partimize dönüşmüştür. Partimiz, bugün 100 yıl önceki kararlılıkta, azimde ve güçtedir. Bu ülkeyi sevenler, demokrasinin kıymetini bilenler, Gazi Mustafa Atatürk’ü sevenlerin 100 yıl önceki kararlılık ve cesarette olması lazım. Birilerinin sindirmeye çalıştığının farkındayız. Ama esas korkanlar onlar. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Bu korku imparatorluğuna teslim olmayacağız. Yıkmayan her rüzgar bizi güçlendiriyor. Bunu bütün muhalefet için söylüyorum. Bizi yıkamayacaklar ve bu saldırılardan dimdik omuz omuz ayakta çıkacağız. Bu haksızlıkları yapanları bu ülkenin başından ilk sandıkta uzaklaştıracağız"

Anka Haber Ajansı