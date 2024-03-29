Chp Genel Başkanı Özel'den Milletvekillerine "31 Mart'ta Seçim Bölgenizden Ayrılmayın" Talimatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Pazar günü tüm CHP milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde bulunması talimatını verdi. CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda "MYK tarafından farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgenizde bulunmanız ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamanız gerekmektedir" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Pazar günü tüm CHP milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde bulunması talimatını verdi. CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda "MYK tarafından farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgenizde bulunmanız ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamanız gerekmektedir" denildi.

CHP Genel Merkezi, CHP milletvekillerine "oy kullanma günü seçim bölgenizde kalın" talimatı gönderildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekillerinin 31 Mart Pazar günü kendi seçim bölgelerinde bulunmaları ve seçimle ilgili çalışmalar tamamlanana kadar illerinde görev yapmaları istendi.

CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla bugün tüm CHP'li milletvekillerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Yerel Seçimlerde, Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından hakkınızda farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgenizde bulunmanız ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamanız gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz."

Anka Haber Ajansı