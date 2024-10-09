Chp Genel Başkanı Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti

Chp Genel Başkanı Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Kutan'ın oğlu Murat Kutan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 94 yaşında vefat eden Recai Kutan için taziyeler Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziye ziyareti için geldiği Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan tarafından karşılandı.

Özel, taziye için ayrılan odanın girişinde ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Recai Kutan'ın oğlu Murat Kutan tarafından karşılandı. Özel, Murat Kutan ve Karamollaoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinde Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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