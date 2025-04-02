Chp Genel Başkanı Özel’den Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Cevap: Sen Ve Senin Anlayışın Kaybedecek

Chp Genel Başkanı Özel’den Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Cevap: Sen Ve Senin Anlayışın Kaybedecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun boykot çağrılarına ilişkin sözlerine cevap verdi. Özel, "Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek" dedi.

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun boykot çağrılarına ilişkin sözlerine cevap verdi. Özel, "Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır.” sözlerine tepki gösterdi. Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz.

Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"

Anka Haber Ajansı

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