Chp Genel Başkanı Özel'e Saldıran Tengioğlu'nun 4 Buçuk Yıla Kadar Hapsi İstendi

Chp Genel Başkanı Özel'e Saldıran Tengioğlu'nun 4 Buçuk Yıla Kadar Hapsi İstendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tengioğlu'nun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tengioğlu'nun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özgür Özel'e saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Tengioğlu hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilemediği kaydedildi.

İddianamede şüphelinin eylemine yardım eden kişi veya kişiler, olup olmadığının araştırıldığı, son beş yıla ait HTS ve MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda herhangi bir veriye rastlanmadığı bildirilerek, şüphelinin ifadesinde “cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığı, o sırada Özel’i gördüğü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştiğini” beyan ettiği kaydedildi.

Buna göre Tengioğlu’nun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Anka Haber Ajansı

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