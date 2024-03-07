Chp Genel Başkanı Özgür Özel: "10 Bin Lira İle Geçim Oluyor Mu?"

Chp Genel Başkanı Özgür Özel: "10 Bin Lira İle Geçim Oluyor Mu?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya sokaklarında vatandaşlarla sohbet etti. Karşılaştığı bir emeklinin maaşını soran Özel , ''10 bin'' cevabını alınca, "10 bin lira ile geçim oluyor mu?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya sokaklarında vatandaşlarla sohbet etti. Karşılaştığı bir emeklinin maaşını soran Özel "10 bin" cevabını alınca, "10 bin lira ile geçim oluyor mu?" dye sordu.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da seçim çalışmalarına devam etti. Kütahya sokaklarında vatandaşlarla sohbet eden Özel, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Yolda karşılaştığı taksicilerle ve emeklilerle sohbet eden CHP liderine, mazot fiyatlarından dert yanan taksici, müşterilerinin azaldığını, oturduğu evin kendisinin olduğunu belirten bir emekli ise 10 bin lira emekli maaşı ile ancak geçinebildiğini söyledi. 20 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 24 kg kıyma alıbildiğini hatırlatan Özel, bugün ise 6 kg kıyma alınabildiğini belirtti. Maaşları düzeltecekleri vaadinde bulunan Özel, yanından ayrılırken yaşlı emeklinin elini öptü.

CHP Gençlik Kolları üyeleri ile de sohbet eden Özel, gençlere "olacak, daha iyi olacak" dedi.

Anka Haber Ajansı

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