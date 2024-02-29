Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül İle Görüştü

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi olduğu dönemde yayımlanan 'MİT tırları' haberi nedeniyle yeniden yargılandı davada dün mahkeme tarafından hakkında 5 yıl hapis cezası verilen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi olduğu dönemde yayımlanan "MİT tırları" haberi nedeniyle yeniden yargılandı davada dün mahkeme tarafından hakkında 5 yıl hapis cezası verilen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi "MİT tırları" haberi nedeniyle yeniden yargılandığı davada dün mahkeme tarafından hakkında 5 yıl hapis cezası verien Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile telefonda görüştü. Gazeteciliğin ve gazetecilerin yargılanmasının ülkede demokrasinin ve hukuk anlayışının geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Özel, Erdem Gül’ün ceza almasının evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirtti. Dava hakkında bilgi alan Özel, hukuksuz olduğunu belirttiği kararın ardından dava sürecini takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Anka Haber Ajansı

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