Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'a Heyet Görevlendirdi

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, konuyla ilgili partiden bir heyet görevlendirdi.

Heyet, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer, Ali Göçek, Zeynel Emre ve Türkan Elçi’den oluşuyor.

Anka Haber Ajansı