Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası Konserini İzledi

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası Konserini İzledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Nisan'da Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu’nca düzenlenen Gençlik Buluşması’nda gerçekleştirdiği söyleşi sırasında genç keman sanatçısı Dora'nın yaptığı davet üzerine Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izledi. Özel, Dora'ya 23 Nisan'da koltuğunu bırakma sözü de verdi.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 18 Nisan'da Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu’nca düzenlenen Gençlik Buluşması’nda gerçekleştirdiği söyleşi sırasında genç keman sanatçısı Dora'nın yaptığı davet üzerine Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izledi. Özel, Dora'ya, 23 Nisan'da koltuğunu bırakma sözü de verdi.

"Beni kırmadığınız için ve geldiğiniz için teşekkürler" diyen Dora, CHP Genel Başkanı Özel'e "23 Nisan'da biz Atatürk gençleriyiz, her zaman gençlere örnek olacağız. Bu seferlik ben sizin koltuğunuza geçebilir miyim?" diye sordu. Özel ise, "Meclis'tekini mi Genel Merkez'dekini mi istiyorsun? Meclis'teki daha kıymetli. Sen 23 Nisan'da Meclis'e gel, baban getirsin. Çocuklar için özel oturum da oluyor bazen. Olursa ona da katılırsın. Sonra yukarda devir-teslim yaparız. Koltuğa oturursun" diyerek, Dora'nın isteğini geri çevirmedi.

Özgür Özel, konseri sonuna kadar takip etti.

Anka Haber Ajansı

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