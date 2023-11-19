Chp Genel Başkanı Özgür Özel, 'bir Opera Gecesi’ni Dinledi

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, 'bir Opera Gecesi’ni Dinledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı. Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan da dinletiye katılanlar arasında yer aldı.

Anka Haber Ajansı

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