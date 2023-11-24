Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'τε... Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'τε... Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP heyetinin iki gün sürecek Bosna Hersek programı bugün başladı. Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da ilk olarak Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçi Sadık Babür Girgin'i ziyaret etti. Büyükelçi Girgin, Özel ve CHP heyetini büyükelçilik kapısında karşıladı. Özel, büyükelçi Girgin’e Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu cam obje hediye etti.

Özel'e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Aydın Milletvekil Bülent Tezcan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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