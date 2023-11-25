Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’te 25 Kasım Devlet Günü Resepsiyonlarına Katıldı

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’te 25 Kasım Devlet Günü Resepsiyonlarına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’te 25 Kasım Devlet Günü şerefine Cumhurbaşkanlığı ve Saraybosna Belediyesi’nin düzenledi resepsiyonlara katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’te 25 Kasım Devlet Günü şerefine Cumhurbaşkanlığı ve Saraybosna Belediyesi’nin düzenledi resepsiyonlara katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’te 25 Kasım Devlet Günü şerefine ilk olarak Saraybosna Belediyesi’nin düzenlediği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Bosna Hersekli yetkililerin konuşmasının ardından Devlet Günü’ne özel parçaların seslediren koro sahne aldı. Özel, buradaki resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Anka Haber Ajansı

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