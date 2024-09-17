Chp Genel Başkanı Özgür Özel: “Chp Gelince Türkiye Hem Ab’ye Girecek Hem De Oradaki Ülkeler Kadar Güçlenecek”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Marmara Adalar Belediye Başkanlığı ziyaretinde vatandaşlara seslendi. Özel, “CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği’ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin; maaş bugünkü maaş gibi olsun. Masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira” ifadesini kullandı. Emeklinin alım gücünü iyileştireceklerini de kayd

(BALIKESİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Marmara Adalar Belediye Başkanlığı ziyaretinde vatandaşlara seslendi. Özel, “CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği’ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin; maaş bugünkü maaş gibi olsun. Masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira” ifadesini kullandı. Emeklinin alım gücünü iyileştireceklerini de kaydeden Özel, “Almanya’daki emekli, Fransa’daki emekli, Hollanda’daki emekli senden 10 kat daha fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfır at öyle bak ya da maaşın 10 katı fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor, bırakın onu Macaristan başarıyor… O yüzden biz de başaracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Marmara Adalar Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada belediye binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Özel, "31 Mart günü adada hep beraber tarihin akışını değiştirdik. Aydın Dinçer gibi iyi eğitimli, çalışkan, vizyon sahibi, aile geçmişinde, babası da adada belediye başkanı olan, genç bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz, örgütümüzün desteği, sizlerin teveccühü ile önce adayımız oldu, sonra da yüzde 60 oyla belediye başkanımız oldu. Kendisini yürekten kutluyorum. İlçe örgütümüzün başkanı Nevzat Başkan, televizyonları başında izleyenler için söylüyorum, soyadını bilmediğim için ‘Başkan’ demiyorum, Nevzat Başkan’ın soyadı Başkan, o doğuştan başkan. Sevgili Aydın Dinçer’in adaylığında kendisi adaymış gibi koşturan, ilçe örgütümüzle birlikte büyük emek veren birisi. Aydın Dinçer’in seçimindeki emekleri için, CHP’nin yani baba ocağının çayını demlettiği, çorbasını kaynattığı, bacasını tüttürdüğü için Nevzat Başkan’ın şahsında bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

"Yıllardır bu sesi duyan olmadı"

Özel, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

“Burası şüphesiz 11 bin 454 nüfusu olan ancak ağırlığı nüfusunun çok üzerinde olan bir yer. İstanbullunun yıllardır, 50 yıldır ve daha fazla zamandır gelip gittiği, Avşa Adası’yla birlikte gelip gittiği, Osmanlı’da hatta çok daha eski dönem ve çağlarda buradan çıkan mermerlerin tarihi anıtlar, heykellerde kullanıldığı, hem tarımıyla, deniziyle, tarihiyle, doğasıyla çok avantajlı bir yer ama mevcut kamu yönetimi anlayışıyla, 11 bin 500 kişiye göre katkı sağlanan İller Bankası’ndan ama yazın 150 bin, 200 bin kişiye bakın ve bu imkanları birlikte paylaşın denilen, bu yüzde kışın kahrını başkalarının çektiği, yazın sefasını başkalarının sürdüğü, bu sebepten gelenlerin buraya ulaşım için turizme katkı anlamında ödedikleriyle bu adanın sakinlerinin her gün ve mecburiyetten tabii olduklarının aynı noktada olmaması lazım. Zevk ve turizm için gelen, dinlenmeye gelen başka harcamalı ve bu adanın gerçek sakinleri başka harcamalı. Yıllardır bu sesi duyan olmadı.

"Mafyanın düzeni bitti ve halkın düzeni geldi"

Ben AK Parti ve MHP’ye geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşları, bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart’ta oy vereniyle, vermeyeniyle herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti ve halkın düzeni geldi. Halka hizmet edeceğiz. Öyle kabadayılıklara, öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil Aydın Dinçer gibi sadece ve sadece size borçlu olanlara yönettireceğiz bu adayı. Bunun için bugün kendisiyle birlikte Narlı’dan buraya seyahatte de sohbet ettik. Başta ulaşım, öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki adalılara 400-500 lira. Bu bile çok. Haklısınız bu şartlarda bu bile çok ama maliyetler de çok. Ama eğer Aydın Başkan olmasa bin lira olacak şey şimdi 500 lira. AK Partili belediye başkanı gitti, CHP’li geldi. Binden 500’e düştü. AK Partili Cumhurbaşkanı gidip CHP’li gelsin 50 liraya düşecek. Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.

"Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil"

CHP’nin vizyonu, bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ‘Gelişmiş ülkeleri yakalayın ve geçin.’ Uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey’in özendiği ve gidelim dediği yerlerde 4 bin 500 dolar. Tayyip Bey altı sıfır attı Allah için, hakkını yemeyelim. Ama altı sıfır atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? Altı sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. Altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. CHP gelince öyle altı gol atıp, altı gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya bir sıfır olsun, bizim olsun. Bir tane sıfır atacağız ama maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. CHP gelince bir dönem değil. Bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği’ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin. Maaş bugünkü maaş gibi olsun. Masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. Bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Şimdi, diyeceğimiz şu, eğer bir ülkede alım gücü 10 kat artarsa, Avrupa’da bugün sana 550 lira olan maliyet ona 55 lira. Ya da fiyatlar değişmedi. Fiyatlardan sıfır atmadım. Evet dana kıyma yine 550 lira, 600 lira ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti, hiç ellemese 26 bin lira olacaktı. Şimdi 12 bin 500 lira değil mi? 26 bin liraya razıyız ama Almanya’daki emekli, Fransa’daki emekli, Hollanda’daki emekli senden 10 kat daha fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfır at öyle bak ya da maaşın 10 kat fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor da bırakın onu daha Macaristan başarıyor da o bile girdi, 10 binlerdeydi, 25 binlerdeydi, 30 olmuş, gidiyor oraya doğru. O yüzden biz de başaracağız.

"Tayyip Erdoğan’ın yerine bir CHP’liyi Cumhurbaşkanı seçeceğiz"

Ben geçen dönem Sosyalist Enternasyonal’in ikinci başkanı seçildim. İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. CHP gelirse Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefini destekliyoruz diyorlar. Fransa’sı da attı, Yunanistan’ı da attı. Avrupa Birliği'ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu. O yüzden nasıl 31 Mart’ta Marmara Adası kendi kaderi ve geleceğine el koydu, döndü Aydın Dinçer’i belediye başkanı yaptı ve akışı değiştirdi. Gelecek genel seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın yerine bir CHP’liyi Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Sadece ulaşım değil ambulansa hastayı alıyor, yakınını almıyorlar. Aydın Başkan hasta yakınını ücretsiz, hastanın peşinden ulaştırıyor. Ücretsiz evine geri ulaştırıyor. Saraylar Gümrüklü Limanı’nda beş yıldır arızalı vinç var. Onu tamir ettiriyor. O çok büyük bir gelir kapısına dönüşecek. Bundan sonra kendisiyle konuştuğumuz hususlar var. Bakın seçimden beş gün önce, beş ay önce bunları konuşursun. Ben seçimden beş ay sonra konuşuyorum, Aydın Başkan seçimden beş ay sonra söylüyor. Burada hastane var. Bu hastaneyi bağışlayan, rahmetli, diyaliz hastasıymış. Demiş ki ‘Buraya bir diyaliz ünitesi olacaksa hastaneyi bağışlıyorum.’ Şartlı bağışı almışlar ama diyaliz yok. Bunu döner dönmez Sağlık Bakanımızla konuşacağım. Ayrıca bu hastanenin uzman doktor eksikliğinin giderilmesinin yolu şu. Zorla buraya uzman yollayamazsın ama burayı mahrumiyet bölgesi, yani Hakkari, Mardin, Şırnak, Ağrı ile bir tutarsan doktor koşa koşa gelir. Birinci tercihi gelir, en iyi doktorlar buraya gelir. Bunu yapacağız, bunu yapmalarını bugünden söyleyeceğim. Yapmazlarsa gelince biz yapacağız. Sadece doktor değil polis için de. Burada 30 polis evladımız görev yapıyor ama bu görev şark görevinden sayılmıyor. İkinci şarktan bile sayılmadı o karar çıktığı dönemde. Biz polis buradaysa bu şark görevine sayılsın. Devlet memuru buraya tayin geldiyse, en uzak yere gitmiş gibi sayılsın. Buraya güle oynaya gelsinler, yüzleri gülsün, size hizmet ederken de sizinle yaşarken de mutlu bir şekilde çalışsın, mutlu şekilde yaşasın istiyoruz, CHP bunu savunuyor ve sağlayacak.

"Gözümüz kulağımız bu adada olacak"

Manastır bölgesinde yıllardır bekleyen yolu, beton yol yapmış. Doğru mu? Yine Saraylar’da akşam saatlerinde su kesintisi sorunu varmış, o konuya eğilmiş, o konuyu çözmüş. Plajlardaki derme çatma yapıları ortadan kaldırmış, halkın daha iyi kullanımına sunmuş. Tekirdağ ve Erdek’e gemi ulaşımlarında sembolik bir ücret noktasında önemli bir adım atmış. Bundan sonraki adımlar için de niyeti kurmuş. Hayvancılık yapanların yemini, samanını getirmeye ücretsiz başlamış. ‘Balıkçılık yapanlar için soğutmalı bir kamyon alacağım, güzelce yükleyecekler, Ro-Ro’ya bindirecekler, hızla gönderecekler’ diyor. Balıkçılık yapanlar da oradan böyle işaret ediyorlar. Balıkçılar da bugün bizi karşıladı onlara da bir alkış. Bundan sonra adada her şey daha iyiye gidecek. Ben buna inanıyorum, kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de bizim bir elimiz değilse de, gözümüz kulağımız bu adada olacak. Nevzat Başkan’a da, bütün ilçe yöneticilerimize, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla birlikte başarılar diliyorum. Bu adada, bu seçimde yüzde 60 oy aldı Aydın Bey. Gelecek seçimde kendisi için yüzde 80, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yüzde 75 oy istiyorum. Bu sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel günlerde görüşmek üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.”

Anka Haber Ajansı